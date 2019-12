Des cuisiniers , des pâtissiers, des barmans : ils suivent leur formation au CFA “Commerce et Service” de Blagnac, en Haute -Garonne.

Les métiers de la restauration et de l'hôtellerie du CFA de Blagnac

Blagnac, France

Le CFA “commerce et service” près de Toulouse, à Blagnac. Dans ce Centre de Formation des Apprentis il y a aujourd’hui une soixantaine de classes qui vont du CAP au BTS. Des formations en alternance concernant les métiers de la vente, de la comptabilité , de l’informatique. Il y a aussi des formations de fleuristes , de cuisiniers, de primeurs et tout ce qui concerne l'Hôtellerie- Restauration. Nous entrons dans les classes à la rencontre des élèves et des professeurs. Notre guide c'est Christian Cochonneau, responsable de la filière cuisine.

Formation cuisine et mention complémentaire barman au CFA de Blagnac Copier

Les élèves de la formation cuisine "turbo" au CFA de Blagnac © Radio France - Emmanuelle Wiener

Classe des mentions complémentaires barmans au CFA de Blagnac © Radio France - Emmanuelle Wiener

Près de Toulouse, au CFA de Blagnac, parmi la trentaine de formations en alternance proposés aux élèves , 17 concernent les métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Elles vont du CAP au BTS. Reportage "en immersion" avec notre guide Christian Cochonneau (responsable de la filière cuisine) . Nous sommes dans le cours de la mention complémentaire sommellerie, puis dans le cours mention complémentaire, dessert à l'assiette.

Mention complémentaire sommellerie et mention complémentaire dessert à l'assiette au CFA de Blagnac Copier

Mention complémentaire dessert à l'assiette au CFA de Blagnac © Radio France - Emmanuelle Wiener

Christian Cochonneau responsable de la filière cuisine au CFA de Blagnac © Radio France - Emmanuelle Wiener