Les morceaux de bœuf à griller avec Chef Jésus

Tout est bon dans le bœuf, mais à chaque saison ses morceaux de prédilection. Brochettes, mini grillades ou côte à l'os, quand les beaux jours sont de retour, comptez sur le bœuf pour vous régaler et compléter les incontournables saucisses. Comptez aussi sur Chef Jésus et Isabelle Wagner

Rumsteak, faux-filet, contre-filets… beaucoup de morceaux du bœuf se prêtent à une cuisson au gril et parmi les "vedettes" la côte à l'os et l'entrecôte sont indéniablement les plus tendres et nobles. Mais il faut savoir un tout petit peu sortir des entiers battus et écouter les propositions de Chef Jésus sur France Bleu Gironde et France Bleu Périgord.

La hampe de boeuf marinée à l'estragon

De la hampe de boeuf , de l'estragon frais ou déshydraté, 3 ou 4 cuillères d'huile d'olive, 1 trait de citron, sel poivre et le tour est quasi joué.

Hampe à L'estragon de Chef Jésus Copier

"Si vous laissez les portes de votre jardin ouvertes vous allez voir rappliquer tout le quartier..." Chef Jésus Hurtado de Bordeaux

Grillades © Getty - picture alliance / Contributeur

Grégory Salmet de "Ma Boucherie préférée" à Bordeaux

Grégory Salmet est installé à Bordeaux depuis quatre ans, sa boucherie Ma Boucherie Préférée a du style, de par son ambiance et la qualité des produits. Par chance, Il a bien traversé la crise du covid-19. Il nous livre quelques conseils de boucher avisé au micro d'Isabelle Wagner sur France Bleu.

Grégory Salmet de "Ma boucherie préférée" Copier

Piece du boucher - France Bleu

Arnaud Bourgeois au Domaine La Valette dans le Périgord

Tout jeune, en Normandie chez ses grands-parents, Arnaud dessine les plans de la ferme « de quand il sera grand ». Les options de la vie l’ont amené vers d’autres horizons pourtant ce rêve ne l’a jamais quitté. Impliqué dans les grands élevages industriels de ce monde par sa carrière de vétérinaire dans l’industrie de la santé animale, Arnaud a toujours défendu le fait qu’il ne pouvait pas y avoir qu’un seul modèle d’agriculture, productiviste et industriel. Avec leur installation sur le Domaine de La Valette c’est l’occasion pour Arnaud et Fabienne de développer un projet agro-touristique ambitieux, de construire leur Ferme, d’y élever d’anciennes races domestiques françaises, menacées ou à très petits effectifs, représentatives de leurs terroirs, et de démontrer qu’un autre système d’agriculture, durable, respectueux de l’environnement, équilibré et sain est possible.

Domaine La Valette Copier

La fameuse Bazadaise © Getty - Philippe Roy/contributeur

Régalez vous!