Pour cette recette, on prend la lentille verte ou brune qui a une bonne tenue à la cuisson. Dans une poêle avec un peu d’huile d’olive, on fait blondir des oignons émincés puis on rajoute les lentilles que l’on va faire revenir, on mouille à l’eau ou avec un bouillon de légumes. On laisse cuire, pour cette variété de lentilles, 35 à 40mn à feu doux. Quand c’est cuit, on obtient une purée et on la passe au moulin à légumes sur la petite grille afin d’enlever la peau des lentilles.

A côté, on fait cuire des lentilles corail dans une casserole d’eau bouillante, cette variété se cuit en 15mn et on réserve.

Une fois que la purée de lentilles à refroidie, on rajoute du sel, du poivre, 50g de chapelure pour 300g de lentilles, un blanc d’œuf et voila la base pour les nuggets. On forme des petites boules ou la forme que vous voulez et on réserve soit au frigo ou au congélateur, de manière à ce que la masse durcisse un petit peu et que la chapelure pompe l’humidité pour avoir une pièce plus facile à manipuler.

Vous faites une pâte à tempura, en version sans gluten, 125g de farine de riz, 30g de farine de pois chiche et 45g de fécule de pommes de terre ou de maïs. On mélange, on rajoute la moitié d’un sachet de levure et on réserve l’autre moitié, on remélange. Puis on met les œufs, l’eau pétillante et mélange et on met au froid.

Au bout d’une heure, on rajoute le reste du sachet de levure, on récupère les nuggets de lentilles qui étaient au froid, on fait chauffer de l’huile dans une poêle à 160-170°, on passe les nuggets dans la pâte à tempura, puis dans l’huile 2 à 3mn. Et pour finir, les nuggets de lentilles on les met dans le plat de lentilles corail cuites pour donner pleins de petits points rose sur les nuggets.

A déguster avec une belle salade verte

Nicolas Guluche, le chef du restaurant l’Equilibriste à Strasbourg - yzabel chalaye

Le moulin à légumes est l'ustensile fétiche du chef. Il l'avait reçu avec un livre de cuisine en 1984. Depuis il l'a beaucoup utilisé pour son restaurant, ou pour faire des purée à ses enfants

