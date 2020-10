Les nuggets de poulet

INGREDIENTS :

- un poulet

- de la farine

LA RECETTE :

Désosser le poulet pour garder les filets et les ailes.

Coupez des lanières et assaisonnez de sel et de poivre. Faites mariner une nuit dans du yaourth qui va, grâce à l'acidité, attendrir la chair.

On récupère ses lanières, on fait chauffer sa friteuse à 180°, on met de la farine sur les morceaux de poulet, bien les napper de cette farine, et ensuite on fait frire.

A déguster avec des légumes et une belle sauce maison