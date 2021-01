Les origines de la pizza racontées par François-Régis Gaudry

La pizza est la star de la gastronomie italienne et la margherita est la star des pizzas. Avant notre dégustation du week-end, on découvre l'histoire de ce plat incontournable.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec semble avoir des fringales ces temps-ci : elle ne parle que de nourriture ! Son invité est aujourd'hui François-Régis Gaudry, journaliste et critique gastronomique, auteur du livre "On va déguster l'Italie". Avec lui, on s'attarde sur l'Histoire de la margherita, la plus célèbre des pizzas.

Une pizza toujours en mouvement

La pizza n'a pas toujours été celle que l'on trouve dans nos assiettes. Sous sa forme actuelle, elle est le résultat de beaucoup d'évolutions et d'influences locales.

Dans l'Antiquité, le pain est à la base du régime alimentaire des Romains. Peu à peu, on commence à garnir ce pain qui devient de plus en plus plat pour aboutir à une sorte de pain-assiette, un support mangeable destiné à recevoir tous types de garnitures.

C'est la naissance de la pizza bianca, une pizza blanche sur laquelle on étale du saindoux, du lard ou du fromage.

Il faut attendre le XVIème siècle pour que la pizza rougisse. Découverte en Amérique du Sud, la tomate arrive en Europe par le port de Naples. On assiste alors à la naissance de la pizza rossa, la pizza rouge, dont la représentante la plus célèbre est la margherita.

Une pizza nommée Marguerite

La pizza margherita tient son nom de la reine Marguerite de Savoie. Alors qu'elle est en visite à Naples pour célébrer l'unité italienne, on lui prépare tout spécialement une pizza qui portera son nom.

La margherita a la particularité d'afficher les couleurs du drapeau italien avec le vert du basilic, le blanc de la mozzarella et le rouge de la tomate. En cette année 1889, elle est un symbole d'unité pour la nation italienne.

