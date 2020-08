Les P'tits Fayots à Toulouse, le restaurant de Aziz Mokhtari, chef talentueux

Entre Capitole et Saint-Sernin, le restaurant de Aziz Mokhtari est un rêve de gosse avec une cuisine gourmande et du sourire jusque dans l'assiette. Bienvenue aux P'tits Fayots

C'est de début de la saison des poires. Aziz accueille Alban Forlot dans son restaurants Les P'tits Fayots et lui donne tout de suite une touche sucrée avec cette préparation de brownie à base de poire. De la gourmandise et dix ans d'expertises. Sa cuisine a évolué, il en est fier et Aziz Mokhtari le dit sur France Bleu Occitanie

REPORTAGE aux P'tits Fayots partie 1 Copier

La cuisine des P'tits Fayots © Radio France - Alban Forlot

Pourquoi des petits fayots... à écouter ?

REPORTAGE aux P'tits Fayots partie 2 Copier

Cuisine gourmande et généreuse à son image. Ce toulousain se balade sur le marché des Carmes et de Victor Hugo. Après trois ans en solitaires dans son restaurant de la rue de l'Esquile, Aziz Mokhtari s'est entouré.

Un restaurant c'est tous les jours une aventure.

Le restaurant vient de rouvrir. Pendant le confinement, il a su s'adapter en proposant de l'emporté. Aziz Mokhtari nous explique que le déroulement d'un bon service c'est d'abord une bonne mise en place. Dans ce restaurant dont le cadre est en verre, en bois et en acier, la cuisine est ouverte et l'équipe est très concentrée.

L'entrée des P'tits Fayots © Radio France - Alban Forlot

C'est beaucoup de nettoyage en ce moment. Toutes les mesures barrières sont respectées. Chef à 23 ans, il a ouvert sont restaurant très tôt. Formé à Blagnac en Haute-Garonne, Aziz Mokhtari est un toulousain très accueillant et très souriant. Pour aller faire un tour aux Petits Fayots, vous pouvez contacter le 05 61 23 20 71.