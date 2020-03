Pendant le confinement : les pâtes sous toutes les formes

A en croire les rayons pris d'assaut des supermarchés, les placards des Français sont sûrement remplis de paquets de pâtes. André Poinsot, président des Toques du Périgord et chef de l’Auberge du parc à Hautefort en Dodogne, passe en cuisine pour vous donner ses recettes et astuces.

Et si vous fabriquiez vos propres pâtes fraîches ?

Depuis le début de la crise du Coronavirus en France, les ventes de pâtes se sont envolées. Inquiets, vous avez peut-être fait des stocks à la maison. Spaghetti, coquillettes, Farfalle et bien d’autres encore… Mais comment les cuisiner ?

Bolognaise, à la crème, avec du fromage râpé. Vous avez envie d’autre chose ? André Poinsot, président des Toques du Périgord et chef de l’Auberge du parc à Hautefort en Dordogne, vient à votre secours avec ses astuces et ses recettes. Que vous les appeliez "pâtes" ou "nouilles", redécouvrez ce produit !

Selon le chef invité de France Bleu, il existerait une cinquantaine de variétés de pâtes différentes. De quoi se faire plaisir ! Comptez entre 80 à 100g par personne si vous servez ces pâtes en garniture, un peu plus en plat principal et si vous êtes gourmands !

Pendant cette période de confinement, vous pouvez aussi profiter d'être à la maison pour faire vos pâtes fraîches ?

Le chef André Poinsot en propose à la carte de son restaurant. Voici sa recette :

La recette du chef André Poinsot pour faire vos pâtes fraîches Copier

400g de semoule de blé dur fine (ou de la farine)

4 oeufs

du sel

un peu d'eau

Mélanger la semoule, les oeufs et un peu de sel. On fait une pâte un peu molle en ajoutant de l'eau.

Laisser reposer au moins une demie heure. Pétrir la pâte au robot ou au rouleau et étaler avant de couper vos pâtes.

Les pâtes fraîches à la maison ? Testez la recette de notre chef invité © Getty -

Autres astuces du chef : ne pas mettre d'huile dans l'eau, ne pas les faire trop cuire et respecter la règle des 10 ! Pour 100g de pâtes, on prend 10g de sel et 1 litre d'eau.

Et pour finir, le chef André Poinsot partage sa recette de pâtes aux asperges et artichauts.

La recette des pâtes aux asperges et artichauts du chef André Poinsot Copier

A vous de jouer en cuisine avant de déguster à la fourchette... et à la cuillère ! Parole de chef !