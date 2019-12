Les pâtisseries et autres gourmandises de la Maison Pillon à Toulouse

Toulouse, France

La Maison Pillon existe depuis 1967 à Toulouse. Elle a été créé par Anne-Marie et René Pillon Depuis 2017, c’est la famille Dolfi qui a repris cette institution gourmande. Des boutiques à Toulouse, mais aussi autour de la ville rose : à Blagnac, Castanet-Tolosan , l’Union ou Tournefeuille. Et puis, il y a l'atelier de fabrication, 55 avenue Louis Breguet à Toulouse : 300 mètres carrés dédiés à la pâtisserie, 250 mètres carrés dédiés au chocolat et aux macarons: le tout sur 2 étages. Une production tout au long de l’année pour les 35 personnes qui mettent au point les viennoiseries, les éclairs, les tartes, les macarons, les charlottes et autres Saint Honoré. A l’approche de Noël , l’activité est encore plus dense, pour la préparation des bûches et autres desserts de fêtes. C'est Marc Della Siega, directeur de production qui nous guide

Macarons et bûches de Noël de la Maison Pillon à Toulouse Copier

Décor pour les bûches de Noël de la Maison Pillon à Toulouse © Radio France - Emmanuelle Wiener

Maison Pillon : Denis Vacher responsable des macarons et chocolatier et Marc Della Siega, directeur de production © Radio France - Emmanuelle Wiener

Parmi les entremets qui existent depuis la création de La Maison Pillon : le Belcanto, la Châtaigneraie (en saison) ou encore, le Royal. Après les macarons , les bûches et leurs décors en chocolat, nous descendons un escalier pour aller dans un autre espace de ce laboratoire

La Maison Pillon à Toulouse : éclairs , tartes inspirations et viennoiseries Copier

Maison Pillon : Sébastien Pecolt, chef pâtissier et Marc Della Siega, directeur de production © Radio France - Emmanuelle Wiener

Marie et Ambre pour les viennoiseries © Radio France - Emmanuelle Wiener