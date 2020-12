Jean-Michel Lorain, la victoire en famille

On ne présente plus Jean-Michel Lorain, chef du restaurant étoilé "Le Côte Saint-Jacques" à Joigny ! Son petit bonheur de 2020, avoir remporté le prestigieux concours de la meilleure brigade de France.

En janvier, lui et son équipe ont remporté le prix de la Meilleure Brigade de France. Un prix qui vient couronner un travail exigeant. Comme un symbole, il a remporté ce prix en famille.

Lors du premier confinement, il a ouvert ses chambres et mis à disposition son équipe pour loger et nourrir les personnels soignants envoyés en renfort dans l’Yonne.

Son petit bonheur pour 2021...

Cette année a été très difficile pour tous les restaurateurs. Le souhait de Jean-Michel Lorain est donc déjà de pouvoir ré-ouvrir dès que possible. Pour cela, il invite chacun à être responsable, et à se faire vacciner dès que possible.