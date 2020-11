Les produits bio et originaux de l'Atelier des huiles à Jegun dans le Gers

Colza, tournesol, carthame, lin, chanvre et cameline, voici la gamme des huiles végétales bio produites à Jegun, dans le Gers, par Jérémy Cahuzac et Elodie Rousselin. Une nouvelle activité et un tournant pour Jérémy, agriculteur céréalier, qui souhaitait faire de la transformation.

La ferme de Saint-Paul est située dans les collines verdoyantes du Gers, à une quinzaine de kilomètres d'Auch. Jérémy Cahuzac y exploite, en famille, une centaine d'hectares de céréales sur les communes de Saint-Lary et Jegun. La moitié est en agriculture biologique, et l'autre le sera à l'horizon 2021. Une partie de la production est vendue directement, et l'autre transformée.

Pour France Bleu Occitanie, le jeune agriculteur nous explique comment il travaille et pourquoi il a décidé de transformer une partie des graines qu'il récolte. Copier

Les graines de tournesol viennent tout juste d'être récoltées. © Radio France - A.W.

Pour faire de l'huile, rien de plus simple : il faut de bonnes graines, une presse à froid, et des cuves pour la décantation naturelle. Les déchet sont réutilisés par les agriculteurs du coin.

Jérémy Cahuzac nous détaille le fonctionnement de la presse à huile. Copier

Le gérant de l'Atelier des huiles surveille la presse des graines de tournesol. © Radio France - A.W.

L'Atelier des huiles a été lancé en décembre 2019. Elodie Rousselin, compagne de Jérémy, surveille la décantation des huiles, assure la mise en bouteille et la commercialisation. De la vente à la ferme est proposée une fois par semaine, mais vous pouvez également retrouver ces huiles végétales bio sur des marchés à Toulouse et Auch, dans des épiceries et magasins bio, chez des restaurateurs, dans les cantines scolaires du Grand Auch et même dans les cuisines des élus à l'Hôtel de région.

Les huiles de colza, tournesol, carthame, lin, chanvre et cameline peuvent bien entendu être employées en cuisine, mais pas seulement, comme nous l'explique Elodie. Copier

Les huiles végétales sont proposées dans des bouteilles de différents formats. © Radio France - A.W.

Place à la dégustation ! Copier