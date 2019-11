Les produits tripiers à l'honneur au mois de novembre dans l'Yonne

Auxerre, France

Au mois de novembre, c'est la 19e édition du « mois des Produits tripiers ». Une initiative portée en France par 10 000 artisans-bouchers et chefs pour sensibiliser les consommateurs à ne plus bouder les abats. Dans l'Yonne, ce sont trois restaurateurs d'Auxerre et un de Saint-Fargeau qui soutiennent cette démarche.

Au marché d'Auxerre, les produits tripiers sont toujours présents sur les étals, mais en plus petit nombre © Radio France - Lucas Archassal

Des recettes qui disparaissent, des habitudes alimentaires qui changent

Tête de veau, cœur de poulet ou langue de bœuf... Toutes ces recettes à base d'abats que nos parents ou grands-parents adoraient faire ne sont plus si populaires qu'avant. Si l'on a du mal à trouver des produits tripiers au marché, chez le boucher ou au restaurant, c'est l'addition de plusieurs raisons.

Pour Jean-Claude Maltat, chef au Rendez-Vous des Pêcheurs à Saint-Fargeau, « ce sont peut-être les personnes plus mûres qui continuent d'en consommer. Chez la jeunesse, la cuisine est un peu différente mais c'est à nous restaurateurs de leur faire goûter. »

Au menu de Jean-Claude Maltat, on trouve au moins deux produits tripiers par jour. © Radio France - Lucas Archassal

Et pour encourager ses clients à choisir des produits tripiers, le chef-restaurateur de Saint-Fargeau sait être astucieux. « Il faut aussi gérer sa carte. Si demain j'ai tête de veau au menu, fraise de veau ou tripes et qu'en face je mets de la bavette, la majorité de ma clientèle se tournera vers la bavette. C'est surtout une habitude ou parce qu'ils ne connaissent pas les abats. »

Bon marché, les abats « ne sont pas des produits nobles »

Direction le marché : le prix au kilo de tripes déjà cuisinées peut être deux fois moins important que celui d'un jambon persillé. Alors pourquoi les produits tripiers sont-ils moins populaires ? Pour Jérôme Carpentier, chef de La P'tite Beursaude à Auxerre, « les abats ne bénéficient pas d'une bonne image car ce ne sont pas des produits nobles ».

Et pour preuve sur la carte de son restaurant, on ne trouve plus que deux produits tripiers, la tête de veau et l'andouillette. « Nous vendons moins d'abats mais plus de poissons, de plats végétariens : des produits un peu plus à la mode. »

Pour aimer les produits tripiers, il faut avant tout oser goûter. Le chef de La P'tite Beursaude regrette que « certaines personnes s'arrêtent au nom du produit sans essayer de tester sa qualité gustative ».

Pendant ce mois des Produits tripiers, n'hésitez pas à aller voir le restaurateur ou le boucher du coin pour obtenir des conseils afin d'apprendre à cuisiner les abats.