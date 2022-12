Les ravioles du Trièves, une recette de fêtes oubliée depuis plus de 30 ans

Voilà une recette oubliée depuis plus de 30 ans, à part dans certaines familles du Trièves…

Des ravioles que l’on cuisinait uniquement lors des festivités (anniversaires, vogues de village, tuerie de cochon), car elles demandaient beaucoup de temps de préparation.

Une recette simple et peu coûteuse

Cette raviole du Trièves a été créé par les bûcherons italiens installés dans la région, avec leur savoir faire et les produits qu'ils avaient sous la main.

Une pâte simple (farine, œuf, eau) avec une garniture à base de pommes de terre et d’oignons, ou d’épinards et d’oignons. Une raviole énorme, de 7cm par 7cm qui est peu coûteuse, mais très goûtu. Elle se cuit dans un bouillon de lard ou de poule et se déguste simplement avec un peu de fromage râpé.

La raviole, de retour en épicerie

Cela faisait de la peine à Luc Kaufman…

Né dans le Trièves à Tréminis, il était triste de voir cette raviole de son enfance disparaître, même dans les restaurants. Alors, arrivée à l’âge de la retraite, il a récupéré la recette de sa grand-mère, et a créé une association de sauvegarde et valorisation du patrimoine et du terroir pour reproduire cette raviole et la relancer !

Les Ravioles du Trièves

À ses côtés, un jeune salarié, Dimitri, qui s’occupe de la production. Luc, lui, se charge de la commercialisation.

Le temps de préparation de la raviole du Trièves est très long. Chaque pate est découpée, à la main, une par une. © Radio France - Arthur Deplante

Leurs ravioles sont en vente dans les épiceries du Trièves :

Au Vival de Lalley

Proxy de Monestier-de-Clermont

Proxy de Clelles

Au petit marché à Mens

Mais aussi sur les marchés de Vif, Varces et Saint-Martin-d'Uriage !

Récemment, après l'obtention la labélisation bio ecocert, les ravioles du Trièves feront leur apparitions dans les magasins bios de l’agglomération grenobloise.