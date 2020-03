Les recettes d’antan de vos cahiers de cuisine

Évoquer les recettes de famille, c'est se plonger avec délectation dans nos souvenirs. Des goûts, des odeurs, des moments partagés. En ce temps de confinement pendant lequel nous sommes (souvent) séparés de nos proches, il est bon de se souvenir de ces instants passés.

En cuisine, Patrick Marty, chef du Moulin du Pont à Lisle en Dordogne partage aussi ses Madeleines de Proust pour un échange gourmand et tendre.

Son papa était pisciculteur. De cet héritage, il a gardé le goût pour la cuisine du poisson. La truite dans tous ses états est son credo, mais il n'en oublie pas pour autant les autres bons produits de son Périgord et d'ailleurs. Pour lui, où que l'on soit, il est important de faire travailler les producteurs locaux, surtout en cette période difficile.

Parmi les recettes évoquées, le chef vous propose de réaliser votre Tourain blanchi, cette soupe à l'ail célèbre dans le Sud-Ouest.

Le truc du chef Patrick Marty pour un Tourain blanchi différent Copier

Le secret du chef est de rajouter des cèpes dans votre Tourain ! Préparez votre Tourain blanchi à l'ail cuit avec des blancs d'oeuf, faites le cuire longtemps en rajoutant les cèpes. Une fois cuit déliez les jaunes d'oeuf avec du vinaigre et rajoutez sur votre Tourain. Une belle alternative pour les dernières journées fraîches de la saison.

Des cèpes dans votre Tourain blanchi. Pas mal, non ? © Getty

Pour compenser le stress lié à cette situation exceptionnelle, Ginette, auditrice de France Bleu, a trouvé la solution parmi ses souvenirs en cuisine. Une recette à base d'oeufs !

Ginette, auditrice de France Bleu, partage sa "Recette de Dijon" Copier

Pour réaliser la "recette de Dijon" de Ginette, il vous faut :

2 oeufs par personne

1 tranche de jambon par personne

1 grosse boîte de champignons de Paris

1 (bonne) cuillère à soupe de moutarde

Du persil

Faites cuire 2 oeufs durs et laissez les refroidir. Mixez tous les ingrédients (oeufs, jambon et champignon). Avec le jus des champignons, faites une petite sauce et rajoutez du persil. Rajoutez une bonne cuillère de moutarde et mettez au four ! Les enfants de Ginette adoraient cette recette qui, selon le chef Patrick Marty, rappelle les oeufs Florentine.

De bons oeufs frais pour réaliser de belles recettes d'antan © Getty

Pour le chef Patrick Marty, la transmission est importante. Ces bonnes recettes de grand-mère doivent perdurer dans le temps pour régaler les futures générations.

Régalez-vous !