Les recettes (faciles) de Philippe Mesuron à faire à la maison

La cuisine c’est facile !! Vous en doutez ? On cuisine ensemble sur France Bleu avec le Chef Philippe Mesuron, il nous livre quelques-unes de ces astuces et ces recettes faciles à faire à la maison et en famille ..

Chaque matin sur France Bleu, on cuisine ensemble de 10h à 11h dans la vie en bleu, Nous avons passé tout le weekend avec le Chef Philippe Mesuron et nous en avons profité pour lui demander de nous donner quelques recettes dont il a le secret, vous êtes prêt à vous installer derrière les fourneaux ? Même les enfants vont pouvoir participer.

Les gaufres de pommes de terre

Ingrédients :

500 grammes de pommes de terre

100 grammes de crème fraiche

3 œufs

50 grammes de beurre

Ail

Oignons

Persil

Sel

Poivre

Gaufre 17 © Radio France

Maintenant que vous avez la liste des ingrédients, vous n’avez plus qu’à écouter les conseils de préparations du chef ci dessous ..

Les recettes du chef Philippe Mesuron Copier

Et puis, comme un bon repas se termine toujours avec un bon dessert et que vos minots ont besoin de s’occuper eux aussi et puis ils aiment mettre la main à la pâte, au sens propre comme au sens figuré, mettez leur un jolie tablier et en avant pour la recette du Chef Philippe Mesuron.

Crème à la fraise Tagada

Ingrédients :

Crème à la fraise Tagada - Libre de droit

250 grammes de fraise Tagada

20 cl de lait

12 petits suisses ou 600 grammes de fromage blanc

Il ne vous reste plus qu’à écouter notre chef Philippe Mesuron pour les différentes étapes de réalisation de cette recette qui ravira les petits, mais les grands aussi, ça se passe juste au dessus ..

Bon appétit ..