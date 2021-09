Les saveurs du monde chez Colbalt à Toulouse

Nouveau lieu à découvrir à Montaudran. Bientôt des festivals gourmands ou autour du vin. D'ici là, découvrez ce site de 4500 m² au sud-est de Toulouse. Cobalt c'est bientôt un théâtre, des ateliers d'artistes, une guinguette géante et un restaurant entre le Canaille Club et la Cité.

Dumbo, ce n'est pas l'éléphant. C'est un quartier new-yorkais que nous aimons fréquenter. Toutes les saveurs du monde s'y retrouvent. Et c'est ce qui nous a inspiré notre restaurant... Dumbo. Christophe Baron

Christophe Baron, Alexis Dupuy et Romain Pecqueret vous convient à un "tiers-lieu". The place to be. Ce quartier en devenir est déjà bien connu l'été par les clients du Canaille Club. Les patrons de la FoodConnection gèrent cet établissement et ont des idées plein la tête pour rendre vivante cette ancienne friche industrielle. Cobalt c'est un théâtre (Studio 55) de 240 places qui ouvrira ses portes le 4 novembre 2021. Cobalt c'est un endroit hybride avec des studios de créateurs. Un festival de graffiti se prépare.

Les patrons de Cobalt © Radio France - Alban Forlot

Une halle de 400 m²

Le restaurant Dumbo risque de vous surprendre et faire pétiller vos papilles. 55 avenue Louis Bréguet, vous pouvez par exemple déguster des "escargots saucisses citron". Original et à tester ! Sur France Bleu Occitanie, Christophe Baron est au micro d'Alban Forlot pour "Circuit Bleu, Côté Saveurs".

Le p'tit mot du boss Copier

2 millions d'euros investis pour ce projet ambitieux. Cobalt c'est un lieu polyvalent qui emploie 30 permaments et 250 l'été. Vous pouvez candidater car la situation actuelle laisse une large place pour des recrutements à tous moments. La FoodConnection gère aussi d'autres établissements toulousains comme les Boulistes ou l'Alimentation.