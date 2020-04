"Les secrets de la boulange bio" de Marie Chioca et Délphine Paslin, aux éditions Terre Vivante.

Dans l’esprit qui la caractérise, Marie Chioca partage avec nous les secrets de la boulange bio. Spécialiste du sain et du gourmand, l’écouter, la voir faire ou la lire sont de vrais bonheurs. Beaucoup d’expériences culinaires et familiales ont fait d’elle une des références dans son domaine. Pas étonnant, tout comme ses nombreux ouvrages, que son site https://www.saines-gourmandises.fr/ rencontre un très large succès.

Les secrets de la boulange bio Copier

Toutes les techniques et les savoir-faire regroupés dans un même guide, et bio en plus ? C'est ce que vous proposent Marie Chioca et Delphine Paslin dans Les secrets de la boulangerie bio. Ce livre est la bible de la boulange maison. On y apprend à connaître et choisir ses ingrédients, les différents types de farines et de levures, les secrets de fabrication à la main ou à la machine. La panification au levain naturel n'y est pas oubliée, avec la fabrication et l'utilisation du levain et de ses alternatives, pas plus que la fabrication de pain sans gluten. Avec 110 recettes, illustrées par de nombreux pas à pas très détaillés et beaucoup d'astuces, pétrissage, levée et cuisson n'auront plus de secrets pour vous !

Marie Chioca - saines-gourmandises.fr