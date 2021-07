Les surprenantes recettes salées pour cuisiner la cerise différemment

La cerise est le fruit rouge d’été par excellence ! On a l’habitude de la manger crue après l’avoir cueillie, ou encore en clafouti. Mais elle peut aussi se cuisiner dans des plats salés ! France Bleu vous propose une sélection de recettes originales et surprenantes autour de la cerise.

Plus la cerise est rouge et brillante, meilleure elle sera selon la variété ! La cerise est un fruit à la chair aussi douce que sucrée, comme pour la Burlat. Mais elle peut être aussi acidulée, comme la griotte. Un fruit plein de surprises et avec lequel on peut maintenant se régaler, car il est de saison. Bien que la cerise soit l’un des fruits rouges les plus caloriques (entre 55 et 65 kcal pour 100g), c’est aussi l’un des plus gourmands, alors on ne va pas s’en priver !

Crues, seules, en accompagnement ou en sauce, les cerises se dégustent de mille et une façons. Elles rendront juteuses et savoureuses toutes vos recettes, et vous saurez étonner vos convives en cuisinant ce fruit comme un légume. France Bleu vous propose de découvrir la cerise version salée !

VIDÉO : Découvrez la cerise Noire de Meched cultivée à Auxerre

La cerise a des propriétés antioxydantes. © Getty - MIXA

Les recettes salées autour de la cerise certifiées France Bleu

Xavier Soulat est le chef des Terrasses de la Rotonde au Pradet à Toulon depuis 2018. Grand amateur de cerises, il partage ses recettes singulières autour de ce fruit rouge et nous fait saliver en le cuisinant en accompagnement d’une pièce de Presa Ibérique (cochon noir d'Espagne nourrit qu’au gland). Une recette à faire chez soi ou à déguster dans son restaurant !

Régine Rossi-Lagorce, chroniqueuse culinaire sur France Bleu Limousin, nous partage la recette qui plait à tous ses convives ! Le goût de la cerise se mariant parfaitement avec la volaille, elle cuisine le fruit en marmelade avec des aiguillettes de canard.

Jean-Jacques Gallifet, chef de l’Auberge de la Valloire à Epinouze que l’on a l’habitude d’entendre sur France Bleu Drôme Ardèche, nous régale avec ses recettes autour de la cerise ! Cuisiné à la grecque pour le manger à l’apéro ou en pickles, ce fruit n’a plus de secret pour le chef. Il explique même comment le cuisiner dans son entièreté, avec le noyau et la queue.

Françoise Barbin-Lécrevisse, chroniqueuse culinaire sur France Bleu La Rochelle, nous présente sa recette de chutney à la cerise ! Un condiment aigre-doux que l’on peut décider d’épicer à son goût et qui accompagne parfaitement le foie gras ou des viandes blanches. En voilà une bonne idée pour conserver les cerises !