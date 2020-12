Les Tables de Fêtes de Mam's Cook au MIN de Toulouse

En ce moment c'est difficile mais si vous voulez mettre très peu de foie gras sur la table, mettez quelques petits morceaux sur un vélouté, et ce sera délicieux. Mam's Cook

Pendant ces fêtes de fin d'année 2020, à 8h10 et 16h45 sur France Bleu Occitanie, Mam's Cook et Alban Forlot vous emmènent dans le "ventre" de Toulouse : Le MIN. Après Rungis, c'est le deuxième plus gros marché d'intérêt national français. Rencontres avec les producteurs et nos bons conseils pour réussir votre repas de réveillon à moindre frais.

Situé au cœur de la région Occitanie, Le Grand Marché MIN de Toulouse joue un rôle majeur dans l’approvisionnement du commerce de proximité et de la restauration.

LES CHIFFRES CLÉS :

180 000 tonnes de produits commercialisés

272 producteurs

154 entreprises

4 600 acheteurs

1 137 emplois directs

389 millions d’euros de chiffre d’affaires

1 - La Volaille ? Prenez une petite cette année

6 à table ? On évite les grosses oies... Mam's cook vous conseille la pintade ou un gros poulet. La cuisson : Un bon quart d'heure pour 500 grammes. Et couchez-la sur le côté pour que le jus coule à l'intérieur de la volaille ! Et si on tentait le navet ?

La recette en + : Chapon contisé au beurre d'escargot.

2 - Le Gibier ? Lièvre ou Biche

Une bonne viande avec une petite sauce. Différentes techniques sont possibles. Faites travailler votre boucher de proximité, il saura vous conseiller pour les cuissons et les quantités.

La recette en + : Faisan au chou rouge

3 - Le Foie Gras du Sud-Ouest

Dans le Sud-Ouest, les oies et les canards sont engraissés avec des céréales. Avec l’introduction du maïs au 16ème siècle et de l’invention de la conserve au 19ème, notre région est devenue la terre du foie gras. Les Egyptiens gavaient déjà les oies. Sur le MIN de Toulouse, Mam's Cook vous donne ses petits trucs pour profiter de ce produit incontournable sur vos tables et préparer vous-même votre compotée d'oignons.

La recette en + : Potimarron façon risotto au magret et au foie gras

4 - Pas de bûche ? Nos solutions

En dernière minute, quel dessert puis-je préparer pour remplacer la traditionnelle bûche de noël ? Mam's cook relève le défi. Petit conseil au passage : mettez des petites assiettes pour limiter les quantités.

Toute l'équipe de France Bleu Occitanie vous souhaite un joyeux noël.

5 - Quelques douceurs sucrées à Noël

Avec du chocolat et des quartiers de clémentines, Mam's cook fait des miracles. L'astuce pour faire fondre le chocolat c'est la cuisson au bain-marie, car au micro-ondes, le chocolat cuit et devient amer.

Les recettes sucrées de Mam's Cook.

6 - Pensez à manger des fruits et légumes

Des pommes du Tarn-et-Garonne, des Kiwis du Lot notamment, des oranges avec des glaces au citron pour un smoothie... entre les 2 fêtes, c'est l'option light. Et c'est la pleine saison des poireaux (de Saint-Caprais en Haute-Garonne par exemple).

La recette en + : les citrons givrés

7 - Nos bons fromages d'Occitanie

Qui peut refuser un petit Rocamadour, un pélardon ou un peu de Tomme des Pyrénées ? Mam's cook vous propose un mille feuilles au Roquefort avec des poires, des noix du Quercy et de la mâche...

Du lundi au vendredi, Mam's Cook est en direct à 10h pendant les fêtes.

8 - Une perle pour la santé : les huîtres

Pour la Saint-Sylvestre, chaudes ou crues, choisissez vos huîtres en fonction de leur numéro. Plus le numéro est élevé, plus l'huître est petite. Cela va de 0 à 5.

La recette en + : Saumon d'Ecosse aux huîtres chaudes

9 - Les fruits de mer

Accompagnons ces jolis crustacés : Faire sa mayonnaise soi-même c'est insolite chez Mam's Cook. Elle le fait avec un récipient haut et un mixeur long. Prête en 3 minutes chrono. Explication aussi pour faire un aïoli avec l'ail rose de Lautrec, celui de Cadours qui est violet ou le blanc de Lomagne.

La recette en + : Queues de langouste rotie au beurre d'ail

10 - On fait quoi des restes ?

Pas de gâchis : ne jeter pas votre pain, Mam's cook a des recettes sucrées merveilleuses. Faites aussi des samoussas avec les restes de poulet.

Tous nos vœux gourmands pour 2021.