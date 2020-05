Les tartares de poissons avec Isabelle Wagner, Chef Jésus Hurtado et leurs invités

Vous aimez le tartare et le carpaccio de poisson ? Ça tombe bien , "on cuisine ensemble" des tranches fines et fraîches de saumon, de truite, des filets marinés dans l’huile, accompagnés de tomate par exemple. Pour profiter d'un bon tartare il faut un bon poissonnier. il en sera question également.

Faire un tartare de saumon et le servir en entrée ou en verrine lors d'un apéritif dînatoire, il n'y a pas plus facile. Il suffit de mélanger les bons ingrédients. Si par exemple à l'image de Chef Jésus vous choisissez non pas un mais deux saumons ça n'est pas plus compliqué pour autant.

Le tartare aux deux saumons de chef Jésus Hurtado

"Un truc tout simple avec saumon frais et saumon fumé. On prend 2 tranches de saumon fumé, un pavé de saumon frais dont on fait de gros cubes..." Chef Jésus Hurtado de Bordeaux

Le Petit Mareyeur à Latresne en Gironde

Le Petit Mareyeur est une poissonnerie tenue par Thomas Suder. Particularité, la poissonnerie fait aussi dans le plat cuisiné et Sushi Maki le vendredi. Ca tombe bien la poissonnerie vient de rouvrir ses portes aux horaires habituels. Thomas Suder raconte au micro d'Isabelle Wagner et Chef Jésus comment il traversé la récente période agitée. C'est sur France Bleu Gironde et France Bleu Périgord.

"Le poisson du moment c'est le maigre, on a de très belles pièces, on peut arriver jusqu'à 8O kilos.." Thomas Suder du "Petit Mareyeur" à Latresne

Maxime Lebrun, Chef du grand Bleu à Sarlat en Dordogne

Maxime Lebrun est Chef du "Grand Bleu" à Sarlat, Restaurant gastronomique, une étoile au Guide Michelin. Durant le Confinement Maxime Lebrun s'est associé avec deux autres chefs du Périgord pour proposer des menus à emporter, une belle aventure menée avec Bruno Marien Restaurant O'plaisir des Sens à la Roque Gageac et Régis Ongaro Restaurant La Belle Etoile à la Roque Gageac.

