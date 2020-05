Les tartes de printemps , avec les fruits du moment!

Le printemps est la, et quoi de mieux qu'une bonne tarte pour sublimer le goût des fruits et légumes de saison ? Fruits de garde comme pommes ou poires et reines du moment , les fraises. Pour nous mettre l'eau à la bouche, Isabelle Wagner, Chef Jésus et leurs invités. On cuisine ensemble.

La tarte aux fruits la plus appréciée c’est la tarte aux fraises ! La version classique de la tarte aux fraises s’élabore avec de la crème pâtissière, une pâte sablée et des fraises bien choisies (de saison, d’origine française). Concernant le choix de des fraises, on a la Ciflorette , jusqu'au mois de juillet, la Garriguette et la Charlotte , de juin à septembre. Pour apporter un goût plus fin et du moelleux, vous pouvez ajouter de la crème d’amande entre la pâte et la crème pâtissière.

La tarte aux fraises de Chef Jésus

Une recette à découvrir de toute urgence pour les plus gourmands d'entre vous...le petit plus que propose Chef Jésus? des noix grillées qui vont faire toute la différence avec la tarte aux fraises de vos voisins! Cette bonne recette, c'est bien sûr sur France Bleu Gironde et France Bleu Périgord avec isabelle Wagner.

"Pour faire honneur au Périgord utilisez les noix , noix que je vais faire torréfier..." Chef Jésus de Bordeaux

Cyril San Nicolas, pâtissier et prof de pâtisserie

Pour tous les professionnels et apprentis en pâtisserie qui souhaitent évoluer dans leur métier, se perfectionner en pâtisserie française, le Chef Cyril San Nicolas vous accueille au sein de sa pâtisserie. Dans son laboratoire situé juste derrière la Pâtisserie San Nicolas, au 11 Rue Duffour Dubergier à Bordeaux, il vous suit personnellement afin de vous entraîner à de nouvelles techniques, maîtriser les jeux de textures, vous donner les recettes de ses entremets les plus connus. Et puis avec l'expérience du confinement Cyril San Nicolas a également développé les cours en ligne. Il vous dit tout sur France Bleu.

"Je pense que c'est la suite logique de mon parcours professionnel et je me suis lancé dans un école numérique...à fond" Cyril San Nicolas de Bordeaux

Yohan Grangier de Gourmandièse à Périgueux

Yohan Grangier est un surdoué de la pâtisserie , passé de l'informatique aux gâteaux avec un talent rare (dixit Isabelle Wagner qui a testé pour nous). Lui aussi craque pour la fraise! au sein de sa pâtisserie "Gourmandièse"

"On a été soumis à une fermeture administrative comme tout le monde , on redémarre tout juste cette semaine" Yohan Grangier de Périgueux.