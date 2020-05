Les trucs et astuces de Catherine Fructus : autour de la fraise

Les fraises ? C’est le moment de s’en régaler ! Et pour se régaler, autant connaitre quelques conseils sans âge grâce à Catherine Fructus, la "Madame Trucs et Astuces" de France Bleu Provence.

Les équeuter après les avoir rincées très légèrement (ne surtout pas les laisser tremper) et non l’inverse, sans quoi elles se gorgeraient d’eau et perdraient toute leur saveur. Et puisqu’on parle de saveur, si vous ajoutez quelques gouttes de citron, un peu de sucre en poudre et que vous faites sauter le plat (on ne les tourne pas, on fait sauter les fraises !) pour bien mélanger, elles seront encore meilleures.

Le truc en plus : pour qu’elles reprennent bien leur parfum, pensez à les sortir du réfrigérateur au moins trente minutes avant de les servir. Chut...Si elles ne sont pas très goûteuses, ajoutez un filet de bon sirop de fraise… Vos invités seront épatés par leur saveur (bien sûr, on garde le secret!).

Et, à Carpentras, vous savez, là où on trouve les meilleures fraises de la planète (non, je ne suis pas chauvine du tout !) la coutume veut, qu’après les avoir bien sucrées, on ajoute une cuillère de pastis avant de les faire sauter dans le saladier. Dans ce cas, on ne met pas de citron.

Et surtout, quelle que soit la recette choisie, on les prépare une bonne heure à l’avance (mais pas la veille).