Les truites bio des Viviers du Comminges près de Luchon

C'est un ensemble de bassins et de canaux longs et étroits, installés entre le ruisseau de l'Agouaou et la D125, la route de Luchon. Encerclée par les montagnes, avec vue sur la station de ski de Superbagnères, la pisciculture d'Emilien Nouals a été construite en 1955. "Les Viviers du Comminges" a un côté rustique, avec ses herbes folles, et patiné par le temps, visible au béton de ses bassins qui s'effrite doucement. Le jeune aquaculteur nous présente les lieux.

Le patron des Viviers du Comminges pose devant sa pisciculture. © Radio France - A.W.

Emilien Nouals a repris l'exploitation a ses parents en 2013, juste après de graves inondations qui ont causé de gros dommages et obligé ce jeune passionné à tout reprendre à zéro. Hommes de conviction, il travaille en bio et en circuits courts.

Emilien Nouals produit trois sortes de poissons : la truite arc-en-ciel, la truite fario et le saumon de fontaine. © Radio France - A.W.

Plusieurs milliers de truites grandissent tranquillement dans les bassins des Viviers du Comminges. © Radio France - A.W.

Vente directe à la pisciculture, sur le marché de Luchon ou via des Amap, Emilien Nouals travaille uniquement en circuit court. Un point essentiel pour cet aquaculteur qui travaille d'arrache-pied, 70 heures par semaine. Côté produits, il vend notamment des "truites portion" de 250g, de la truite fumée et bientôt des œufs.

