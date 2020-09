Les vendanges ont commencé au Château de Terride dans le Tarn

Alix David, vigneronne, et Eric Filipiak, œnologue conseil pour le château de Terride.

C'est un superbe coin de verdure vallonné dans le Nord-Ouest du Tarn et de l'appellation Gaillac. Le Château de Terride est située dans le prolongement Sud du Quercy Blanc, et bénéficie d'une pluviométrie plus généreuse qu'ailleurs dans le vignoble de Gaillac. Alix David, vigneronne, présente son domaine pour France Bleu Occitanie.

Les vendanges 2020 commencent doucement. Copier

Le château de Terride est une superbe propriété perchée sur les collines de la commune de Puycelsi. © Radio France - A.W.

L'année 2020 est difficile au plan économique pour nombre d'agriculteurs et de vignerons. Le château de Terride tire un peu la langue mais peut compter sur les solidarités locales et le coup de main de quelques voisins.

Alain, sylviculteur et voisin d'Alix David, est venu prêter main-forte. Copier

La récolte 2020 s'annonce belle. © Radio France - A.W.

En raison de restrictions budgétaires, Alix David n'a pas pu embaucher de saisonniers cette année. Les vendanges se feront donc principalement à la machine.

Mathieu, ouvrier agricole, nous explique le fonctionnement des vendanges mécaniques. Copier

Les vendanges mécaniques se pratiquent avec un tracteur et une remorque spéciale au château de Terride. © Radio France - A.W.

Le château de Terride est en conversion bio depuis deux ans. Alix David veut par ailleurs faire évoluer ses méthodes de vinification et d'élevage en remplaçant peu à peu ses barriques par des "oeufs".

Alix David et l’œnologue-conseil Eric Filipiak expliquent pour France Bleu Occitanie les avantages des cuves ovoïdes en plastique. Copier