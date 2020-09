Les Vergers de Montdragon dans le Tarn vous ouvrent leurs portes

Implantés en bord de route dans la vallée du Dadou, les Vergers de Montdragon se sont spécialisés dans la vente directe depuis qu'Hélène Biscond a repris l'exploitation de ses parents il y a une trentaine d'années. Un grand magasin installé sur le domaine vous permet d'acheter les fruits et les légumes de l'exploitation, mais aussi des produits locaux d'autres agriculteurs et artisans du coin.

La vente directe s'exprime aussi par un système de casiers, accessibles devant le magasin à toute heure du jour et de la nuit, et surtout par la possibilité offerte de venir cueillir vous-mêmes vos fruits.

La gérante nous présente son exploitation. Copier

15 hectares sont consacrés à la production de différentes variétés de pommes. © Radio France - A.W.

Les Vergers de Montdragon participent à l'opération "Vergers ouverts" organisée sur trois week-ends, les 12 et 13 septembre, 26 et 27 du même mois et les 3 et 4 octobre. Cet événement est une sorte de portes ouvertes, qui vous permet d'aller découvrir gratuitement les domaines agricoles écoresponsables, de rencontrer les producteurs, et même de cueillir des pommes. Dans la région, quatre autres exploitations vous ouvrent leurs portes dans le Tarn-et-Garonne. Vous pouvez obtenir leurs coordonnées via ce lien.

Hélène Biscond nous explique la démarche "vergers ecoresponsables". Copier

Aux Vergers de Montdragon, des habitués viennent régulièrement profiter des bons fruits produits sur le domaine et cueillir leurs pommes, comme Sylvie.

Se promener dans les vergers, c'est un plaisir et c'est intéressant financièrement. Copier