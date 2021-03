Ce jeudi 18 mars, un concours IGP se déroule en France et notamment sur les terres de Fronton. Reportage dans le Tarn-et-Garonne sur une zone qui fait partie de l'appellation Fronton. 35 vignerons indépendants donc Géraud et Anne Arbeau qui participent au concours du jour.

Les vins de Fronton s'améliorent et repartent à la conquête de nouveaux publics

Gértaud et Anne

Passer en bio c'est une étape, mais quand le sol est bien travaillé, il rend ses lettres de noblesse au raisin. Géraud Arbeau

Les Vignobles Arbeau, vins du Sud-Ouest depuis 1878 en appellation Fronton nous accueillent à Labastide-St-Pierre (82) pour faire connaissance avec Anne et Géraud Arbeau, sœur et frère passionnés par ce beau terroir.

Reportage partie 1 Copier

Le vignoble du Château Coutinel est un domaine de 52 hectares au cœur de l'Aop Fronton sur un sol composé principalement de "boulbène". La Négrette est présente à 50%. Les autres cépages sont le Cabernet Sauvignon, le Cabernet Franc, le Gamay, la Syrah, le Fer Servadou, le Côt, la Mérille et le Merlot. "Un rouge bio qui immédiatement évoque le Sud-Ouest, identitaire pourrait-on dire, avec ses arômes de pivoine et de prune sauvage" précisent Anne et Géraud.

Reportage partie 2 Copier

Une indication géographique protégée (IGP) est un signe officiel de qualité qui identifie des produits dont certaines caractéristiques sont déterminées par une origine géographique. Les règles d’élaboration d’une IGP sont inscrites dans un cahier des charges. Ainsi 100 % des raisins doivent provenir du territoire IGP délimité, les rendements sont limités pour garantir la qualité. Les IGP font l’objet de procédures de contrôle, mises en œuvre par un organisme indépendant agréé par l’INAO. Pour autant, les IGP offrent un espace de liberté pour les vignerons. Malgré la situation sanitaire difficile, la demande en vins IGP a été soutenue sur l’année 2020 : en grande distribution, les ventes ont progressé de 6 % en volume et de 7,1 % en valeur.

18e édition du Concours National des vins IGP

En raison des contraintes sanitaires, ce Concours National des vins IGP se tient ce jeudi 18 mars pour la première fois dans quatre lieux différents, situés au cœur de grandes régions de production : le Languedoc-Roussillon, le Sud-Est, le Sud-Ouest et le Val de Loire*. Une belle opportunité pour les IGP de rebondir et de renouer avec leur dynamique malgré la crise. Christophe Bou est le président d’InterIGP. Il répond aux questions d'Alban Forlot sur France Bleu Occitanie.

Interview Copier

Créé à l’initiative d’InterIGP, association regroupant le Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc, InterLoire, InterOc, l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest et InterVins Sud-Est, le Concours National des vins IGP vise à valoriser les vins issus des 75 indications géographiques protégées (IGP) françaises.