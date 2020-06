Les Vins de Saint Mont et le foie gras de la Ferme de Murielle, dans le Gers

Le bonheur est dans le Gers ! Vins et gastronomie avec les Vins AOC de Saint Mont et le foie gras (et autres spécialités de La ferme de Murielle.

Un accord Mets et Vins dans le Gers. Pour le Met : du foie gras et pour les vins, nous sommes sur le vignoble de Saint Mont, dans la partie Sud Ouest du Gers. Et pour ne pas culpabiliser, nous allons aussi faire un peu de sport dans ce magnifique Vignoble de St Mont. 1250 hectares de vignes, plantées sur 46 communes du Gers. 200 vignerons et vigneronnes qui portent fièrement le béret noir traditionnel . Un béret fait en France par la maison Laulhère (Fondée en 1830 au pied des Pyrénées françaises). Tous ces vignerons travaillent des cépages endémiques, ce qui signifie qu’ils sont sur ce territoire depuis très longtemps. Eric Fitan : il est vigneron à Pouydraguin et président du Syndicat des Vins de Saint Mont . Des vins qui ont leur AOC (appellation d’Origine Contrôlée) depuis 2011.

Des cépages ancestraux, des moines, une parcelle remarquable Copier

Le vignoble de Saint Mont a aussi un conservatoire ampélographique (l’ampélographie, c’est la science de l’identification et de la description des cépages).

Le monastère de Saint Mont

Dans le Gers, la parcelle de Sarragachies, classée Monument Historique © Radio France

Dans le Gers, à Saint Mont : avec Eric Fitan, président du Syndicat des vins AOC de Saint Mont , mais aussi Murielle et Patrick Rigaud pour La Ferme de Muriel. Il y a leurs vignes, mais aussi, des canards et un atelier de transformation.