LEUCATE - "Manger une huître, c'est comme embrasser la mer. Ça rend heureux ! "

"Les huîtres, c'est un produit de beauté. Regardez, ceux qui les dégustent ont toujours un petit sourire après, ça les rend plus beaux et plus heureux". Christophe Guinot sait de quoi il parle. C'est le doyen des ostréiculteurs de Leucate, et sa famille produit des huîtres depuis 3 générations. Il nous accueille dans sa Cabane des tontons pour nous faire découvrir son métier, sa passion pour cette lagune entre Corbières et Pyrénées, et nous donner ses conseils dégustation. Ecoutez notre replay iodé !

Christophe Guinot nous fait découvrir la Cabane des tontons à Leucate Copier

A la table de Christophe, des huîtres exceptionnelles et du bon vin : la cuvée Silex produite par la cave coopérative Terres Plurielles de Tautavel/Vingrau.

Découvrez aussi la recette de Christophe Guinot : l'orgasme à hurler avec des huîtres géantes, du gingembre, du cumin, de l'huile d'olive et du citron.