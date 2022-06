Saint-Antoine-du-Rocher : un atelier cuisine pour ne rien jeter !

1O millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année. Et à l'heure où les coûts de production des produits alimentaires augmentent, il est urgent de faire des économies, et de jeter le moins possible ! Encore faut-il savoir le faire ! C'est ce que vous allez pouvoir apprendre.

A priori, les épluchures de pommes, vous les jetez ? De même que les fanes de carottes ? Ou encore les peaux de bananes ? Stoooop !!! Ne les jetez plus !

Familles Rurale 37 en partenariat avec la Communauté de Communes de Gâtine, Choisilles – Pays de Racan vous propose de venir découvrir l’alimentation durable grâce à un atelier Cuisine anti gaspi, qui se déroulera à St Antoine du Rocher, le samedi 11 juin à partir de 10h.

Vous jetez parfois du pain rassis, des fruits et légumes abîmés? Vous ne savez pas quoi faire des fanes et des épluchures? Venez faire le plein de nouvelles recettes simples et ludiques pour ne plus jeter.

Cet atelier est gratuit et ouvert à tous.

Renseignements ou inscription à : anais.moreau37@famillesrurales.org ou au 07 69 27 62 16.