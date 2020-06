Lotte et semoule aux épices

Cuisiner avec la semoule est facile. Elle est là toute prête il n’y a qu’à la passer sous l’eau froide pour lui ôter sa « poussière » puis s’il s’agit de semoule à gros grains, il faut la faire tremper puis comme toutes les semoules l’arroser d’eau ou de lait chaud.

**Pour cette recette, la semoule utilisée est une semoule à grains moyens, une fois passée sous l’eau froide, il faut la huiler, la saler puis ajouter l’eau bouillante et laisser gonfler.

*Comme pour tout parfum, le choix des épices est « très personnel », j’ai choisi d’utiliser du curry pour cette recette, car il s’accommode parfaitement avec la lotte mais à chacun de choisir son épice !

La marinade est indispensable, c’est durant ce moment que les saveurs vont se partager.

Par personne :

120 g de lotte partagés en morceaux

1 c à c de curry*

½ c à c d’huile

Sel et poivre

La semoule, 2 c à s de semoule**

1 p de curry

½ c à c d’huile

de l’eau bouillante

La lotte. Mélanger ensemble curry, sel, poivre et huile. Y faire mariner la lotte de sorte à ce que les morceaux soient totalement enrobés de marinade et laisser reposer au moins 1 h. Ensuite, mettre les morceaux dans une poêle avec la marinade + 2 c à s d’eau, couvrir et cuire 10 mn en remuant.

La semoule. Mélanger la semoule avec le sel, le curry et l’huile, réserver 10 min. Ajouter l’eau à hauteur et laisser gonfler quelques min. Disposer la lotte sur la semoule et servir.

Belle cuisine à tous, à demain, Régine