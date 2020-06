Macarel, biscuiterie artisanale, en Haute-Garonne, à Lavernose-Lacasse

Macarel : Biscuiterie- Pâtisserie 100% artisanale : c’est la petite entreprise de Cyrille Gayraud. Il est installé au Sud de Toulouse, à Lavernose-Lacasse. Deux aspects dans son travail : la pâtisserie (type éclairs, choux, macarons, fraisiers) pour le marché de Muret le samedi matin. Et puis, les biscuits secs et petits gâteaux (cookies, madeleines, brownies) pour le marché de Muret mais aussi pour différents magasins et épicerie de la région. Après avoir travaillé pour des patrons, le pâtissier Cyrille Gayraud, a choisi de se mettre à son compte et d’être autonome en créant sa petite entreprise. La marque Macarel est née en 2018.

Biscuits chocolat et fleur de sel entre autres gourmandises pour la biscuiterie artisanale Macarel en Haute-Garonne, à Lavernose-Lacasse Copier

Du 100% fait maison pour la biscuiterie-pâtisserie Macarel © Radio France - Emmanuelle Wiener

Du lundi au vendredi, Cyrille Gayraud le pâtissier de la biscuiterie Macarel, est en production dans son atelier à Lavernose-Lacasse (en Haute-Garonne, dans le muretain). Tout est fait maison : les cookies, les macarons, les biscuits et autres madeleines. Cyrille assure aussi les livraisons dans une quinzaine d’épicerie ou magasins de producteurs , de Toulouse à Ax Les Thermes en passant par Colomiers.

Préparation de macarons à la framboise pour le pâtissier de Macarel, Cyril Gayraud © Radio France - Emmanuelle Wiener