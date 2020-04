Portrait de Pauline Gois Raout, productrice de fruits, de jus et de vinaigre à Dicy (Charny-Orée-de-Puisaye)

Made in Yonne - Le Clos de Rochy

Pauline Gois Raout et son frère Armand sont la 3ème génération à cultiver les vergers du Clos de Rochy à Dicy. Ils ont été plantés par leur grand-père, Jean, dans les années 50.

Ce sont ses parents qui ont décidés de convertir l'exploitation à l'agriculture biologique au milieu des 80.

Aujourd'hui le Clos de Rochy cultive et vend des pommes et des poires, du cidre, du jus et du vinaigre.

Vous pouvez trouver les produits du Clos de Rochy à la ferme, dans les magasins Germinal Biocoop (Auxerre, Tonnerre, Sens et Perrigny) à la boutique Natur'forme de Joigny et à La ferme d'Ulteria de Saint-Bris-le-Vineux.

Les coordonnées : Clos de Rochy - 3, Rochy - 89 120 Charny-Orée-de-Puisaye

Téléphone : 03.86.63.67.03.