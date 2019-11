Jean-Marie Neels éleveur porcin dans le Gers à Sempessserre. Il a remis son travail en question et a crée (avec sa famille) la Maison Neels, charcuterie artisanale. Un pari réussi et une autre façon de voir l'agriculture.

Maison Neels -charcuterie et élevage de porcs à Sempessere, dans le Gers

Jean-Marie Neels dans la charcuterie artisanale et familiale à Sempesserre dans le Gers

Sempesserre, France

Jean Marie Neels est éleveur de porcs dans le Gers à Sempesserre. La viande de ses cochons est ensuite transformée en salaisons, mais aussi saucisses ou pâtés, que l’on retrouve en vente directe à Maison Neels, charcuterie traditionnelle nichée en pleine campagne gersoise, près de la ferme d’élevage. Nous sommes à ses côtés, dans un premier temps, sur cette ferme au lieu-dit "Clarac".

Sur l'élevage avec Jean-Marie Neels, au lieu dit Clarac à Sempesserre, dans le Gers Copier

petits cochons deviendront grands! © Radio France - Emmanuelle Wiener

“Dans le cochon tout est bon, et le meilleur c’est l’éleveur!!!!” Illustration avec Jean-Marie Neels, éleveur et transformateur qui nous accueille sur sa ferme, dans le Gers. Un homme qui (à une époque) a tout changé dans sa façon de travailler. Après la ferme, nous sommes cette fois au lieu-dit "Houreste", dans la charcuterie traditionnelle et familiale.

Maison Neels, charcuterie traditionnelle à Sempesserre, dans le Gers Copier

Isabelle Pomadé, Maison Neels à Sempesserre, dans le Gers © Radio France - Emmanuelle Wiener

Dans la charcuterie Neels à Sempesserre © Radio France - Emmanuelle Wiener