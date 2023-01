Dépaysement garanti ! On vous embarque avec nous en Tunisie avec Malek du restaurant le Riad à Grenoble.

Concernant la tradition culinaire pour les fêtes de fin d’année en Tunisie , on consomme la Meloukhya une sauce de couleur vert foncé presque noire car le vert est signe de fertilité ! On la mange pour la nouvelle année en espérant que ce vert apporte fertilité, prospérité, et santé.

Parmi les autres plaisirs de la table, à déguster également le couscous aux boulettes de kefta, viandes, légumes, semoule, tout y est ! Un plat chaleureux et convivial . Pour information, Les kefta sont des boulettes de viande aux épices.

Restaurant le Riad

Adresse : 5 Rue Madeleine, 38000 Grenoble

Téléphone : 04 76 54 69 94