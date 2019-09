On mange bien à la cantine de Cestayrols !

Produits bios et locaux à chaque menu de la cantine de Cestayrols pour les enfants de maternelle et du primaire de cette commune du Tarn.

Cestayrols, France

Dans le Tarn, à Cestayrols, depuis quelques années, les élèves de l’école maternelle et primaire ont des repas avec des produits bios et locaux. Nous sommes dans la cuisine de l’établissement scolaire en compagnie d'Olivier Taurines qui cuisine tout sur place. Pour le menu du jour : salade batavia bio et sa vinaigrette relevée à l’ail, chipolatas, flageolets puis fromage du pays. Olivier, le cuisinier, est devant les fourneaux.

En moyenne le chef Olivier Taurines cuisine 60 repas quotidiens pour les maternelles et les primaires de l’école de Cestayrols. Et si les enfants mangent des produits locaux, le plus souvent bios c’est grâce au travail commun de la mairie et de l’association des parents d’élèves. C’est aussi avec l’aide d’un papa, restaurateur sur la commune, Bernard Gisquet.

Olivier Taurines et Bernard Gisquet © Radio France - Emmanuelle Wiener

Pour les besoins de son restaurant, Bernard Gisquet cultive son jardin avec des légumes et des plantes bios et ce jardin sert aussi à approvisionner la cantine scolaire de cette commune tarnaise.

Repas sains avec du bio et du local. Tout est fait sur place et chaque jour, c’est Olivier le chef cuisinier de la cantine de Cestayrols qui accueille les enfants.

