Mangez de l'ortie, la plante reine pour votre santé

L'ortie est bourrée de vitamines et de minéraux, et contrairement à sa réputation de mauvaise herbe urticante, elle est délicieuse à consommer crue, cuite ou séchée. Direction les Vosges à la rencontre de Marianne Wolf, cueilleuse de plantes sauvages.

Nous sommes dans un coin de nature préservée, dans le hameau du Haut du Hercholet, sur la commune du Saulcy, située à 540 mètres d'altitude dans les Vosges. Marianne Wolf y cueille ses plantes sauvages qu'elle transforme en tisane, sirop, confitures,... en parallèle de sa production de replants potagers et de légumes bio. Des produits qu'elle commercialise sur les marchés et en direct chez elle, dans sa boutique-atelier Le Champ du Chêne, où elle organise également des ateliers de cuisine de plantes aromatiques et médicinales.

Au printemps démarre la cueillette de l'ortie. C'est une plante qui a mauvaise réputation avec ses feuilles piquantes qui vous laissent une sensation de brûlure désagréable. Mais Marianne va vous réconcilier avec cette sauvageonne, bourrée de vitamines (elle contient plus de vitamines C qu'une orange), de minéraux (fer, calcium, potassium,...), reminéralisante, c'est un fortifiant pour nos corps souvent carencés.

Où et quand trouver des orties ?

L'ortie se cueille de mars jusqu'à l'automne. Elle est généreuse. Coupez-la, elle repousse en permanence. Vous la trouvez principalement autour des activités humaines. Pas besoin d'aller très loin pour la ramasser à foison. Au bord des champs, près des maisons, sur des terrains laissés en friche, des talus. Elle a besoin de terrains légers, humifères et riches. C'est une plante rééquilibrante des sols.

Cueillez les quatre premières feuilles, les plus tendres. Pour ne pas vous piquer, il suffit de les prendre à rebrousse-poil. Mais les gants sont vivement conseillés, les voisines souvent proches, elles, vous piqueront. Eviter de les ramasser au bord des routes, des endroits où ont été déversés des déchets, trouvez des lieux de cueillette sauvages.

Crue, cuite ou séchée, l'ortie dans votre assiette

Après la cueillette, lavez vos orties avec un peu de vinaigre blanc pour éliminer les bactéries et petites bêtes, laissez tremper 5 à 10 mn avant d'essorer. Le truc pour ne pas se piquer, étendez vos orties sur un torchon ou une planche en bois et écrasez-les avec un rouleau à pâtisserie. Cela va extraire le suc urticant présent dans les feuilles. Vous voilà prêt à cuisiner vos orties.

Son goût prononcé de chlorophylle, pas toujours apprécié, fait que l'ortie est surtout utilisée en complément d'autres aliments, rarement seule :

Hachée crue (ajoutez un jus de citron pour éviter l'oxydation), elle peut intégrer une salade, se déguster sur des toasts avec du fromage par exemple, en pesto, garnir vos plats de légumes.

Cuite, l'ortie peut se cuisiner en quiche, en soufflé, en soupe, dans une ratatouille....

Séchée, elle se prépare en tisane, se transforme en poudre ou paillettes que vous pourrez utiliser tout l'hiver dans vos plats.

La recette : un jus boostant aux orties

Il vous faut quatre belles poignées d'orties cueillies fraîchement, deux pommes et le jus d'un demi citron pour 3-4 verres de jus. La pomme va servir à apporter du goût et du liquide, l'ortie étant fibreuse et épaisse. Passez le tout à l'extracteur de jus en alternant pomme et ortie. Dégustez ! Ce jus est fortifiant, il renforce votre immunité et apporte de nombreux minéraux et vitamines. A faire en cure ou à consommer pendant toute la saison.

Jardin, santé, cosmétique, des applications multiples

Au jardin, l'ortie s'utilise fraîche, enterrée aux pieds des tomates, pour les protéger contre les maladies. Fabriquez un purin d'ortie en les faisant macérer quelques semaines dans de l'eau et pulvériser sur vos légumes au potager, elle éloigne le mildiou. En cosmétique, préparez une tisane d'ortie avec laquelle vous rincez vos cheveux pour fortifier et faire briller. Pour combattre l'arthrite, nos aînés frottaient les zones douloureuses avec des orties.

Bref, l'ortie est un vrai trésor aux applications multiples. N'hésitez plus, mettez l'ortie à votre menu !

Pour contacter Marianne Wolf : Le champ du chêne, 3 Le Haut du Hercholet, 88210 Le Saulcy - Tél : 0688034435 - Mail : contact@lechampduchene.fr

