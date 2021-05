Marengo, le dernier-né des marchés de quartier toulousains

C'est un heureux événement, qui vient dynamiser un pâté de maison plutôt tranquille et résidentiel : le marché de quartier Marengo a fait sa grande première ce mercredi 5 mai après-midi. Rencontre avec Soraya, commerçante sur les marchés et habitante du quartier.

La place de la Légion d'Honneur est le cœur d'un pâté de maison situé derrière la médiathèque José Cabanis, en haut des allées Jean-Jaurès et au pied de la butte Jolimont. C'est un lieu passant, mais pas très vivant : il y a peu de commerces, pas d'animation. Cette place a pourtant un joli potentiel, qui commence doucement a trouver une partie de sa vocation, avec l'accueil d'un nouveau marché de quartier, Marengo, qui a fait sa première ce mercredi 5 mai, avec une dizaine de commerçants. Produits locaux, plats préparés, traditions culinaires du Sud-Ouest ou plus exotiques, comme les pâtisseries et les recettes salées marocaines de Soraya Aouad, cuisinière, commerçante et habitante du quartier.

Soraya nous parle de son plaisir d'inaugurer un nouveau marché, et de sa joie de voir son propre quartier s'animer. Copier