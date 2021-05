Marie-Sophie Lacarrau invitée France Bleu Picardie ce jeudi à 7h40

La saison 4 du concours "Votre plus beau marché" organisé par le JT de 13h de TF1 est lancé ! Et c'est un marché amiénois qui représente notre région.

Ceux qui ont déjà arpenté le marché sur l'eau, quartier St Leu à Amiens le samedi matin, le savent : c'est l'un des plus beaux marchés de France ! C'est donc logiquement qu'il représente notre région au concours "Votre plus beau marché" organisé par le JT de 13h de TF1. Et vous avez jusqu'à la fin du mois de Juin pour voter en cliquant ici.

Marie-Sophie Lacarrau, invitée de France Bleu Picardie ce jeudi 6 Mai à 7h40

Celle qui a succédé à l'amiénois Jean-Pierre Pernaut en Janvier dernier à la tête du JT de 13h de TF1 sera l'invitée de France Bleu Picardie en direct ce jeudi à 7h40 aux côtés de Chloé Bidet pour parler de ce concours et pour mobiliser tous les picards afin de soutenir le marché sur l'eau d'Amiens.

Ecoutez Thérèse Novak, hortillonne à Amiens

Les tchos légumes de Thérèse et René Novak sont à retrouver sur le marché sur l'eau d'Amiens tous les samedis matins. Elle nous en parle dans "Circuits courts".