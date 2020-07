Marquise aux myrtilles

Un dessert à préparer à l’avance.

Les myrtilles peuvent être remplacées par des framboises, des fraises ou d’autres fruits. Un entremet raffiné et facile à réaliser. Cette marquise est excellente accompagnée d’une crème anglaise, d’une boule de glace vanille ou de sorbets au citron ou à la myrtille mais aussi telle quelle sans aucun artifice !

Par personne :

50 g de myrtilles

5 c à c de sucre glace

1 petite c à c de jus de citron

2/3 d’1 feuille de gélatine (ou l’équivalent en agar-agar)

facultatif, quelques myrtilles et feuilles de menthe pour le décor

Mettre la gélatine à ramollir dans de l’eau froide. Pendant ce temps mixer ensemble myrtilles, sucre et jus. Remuer et réserver. Prélever 1 c à s de cette préparation et la faire chauffer. Essorer la gélatine, l’ajouter à la préparation chauffée pour qu’elle fonde, mélanger et verser avec le reste. Bien remuer. Passer un moule sous l’eau froide et y verser la préparation. Une fois refroidie, placer la préparation au réfrigérateur au moins 2 h. Décorer et servir.

Belle cuisine à tous, Régine