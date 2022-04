Mc Do : 40 ans à Toulouse et une expo

L’histoire de McDonald’s dans la ville rose est imprégnée par l’évolution des tendances tant gustatives que sociétales. Il y a 40 ans déjà ouvrait le 1er restaurant McDonald’s toulousain place du Capitole. Depuis, l’enseigne a connu un succès qui ne se dément pas pour compter en 2022, 35 établissements dans Toulouse et son agglomération. Michel Réglat est l'invité de France Bleu Occitanie dans Circuit Bleu, Côté Saveurs.

De l’introduction du poulet avec les Chicken McNuggets en 1984 , puis des salades en 1986 en passant même par le test des pizzas au début des années 90, la gamme des produits à la carte n’a cessé de s’enrichir pour coller au plus près des envies des consommateurs jusqu’au sandwich Veggie proposé récemment ou encore le gourmand concept McCafé... Au fil du temps les modes de consommation se sont également transformés , en 1987 le premier McDrive révolutionne le Mcdo à Labège, le service à table sera quand à lui introduit en 2016 et enfin la livraison à domicile amènera le McDo à la porte des clients dès 2017.

Mc Do soutient la culture et le sport d'ici

La contribution locale de McDonald’s à la vie de la cité n’est plus à démontrer: création et gestion de la Maison des Parents Ronald McDonald de l’hôpital des Enfants du CHU Purpan en 2005 principal soutien des manifestations et clubs sportifs Toulousains: Stade Toulousain, TFC, Fenix, Spacer’s , Golf club de Toulouse, Colomiers Rugby et de nombreux clubs en périphérie toutes disciplines confondues mais aussi de la culture avec des collaborations artistiques inattendues : Jean Pierre Rives à l’ouverture de Compans en 1991, l’exposition permanente des photos de Jean Dieuzaide sur les murs du McDo d’ Esquirol depuis 2012 ou encore le street art mis à l’honneur avec les graffs de Mondé à Wilson en 2017. C’est sur le thème de l’art que les franchisés McDonald’s ont souhaité célébrer les 40 ans de McDonald’s à Toulouse en faisant appel à des artistes toulousains reconnus. Ainsi Ceet, Fred Manenc et Alexandre Nicolas ont créé des œuvres originales qui seront exposées à la Galerie Alain Daudet du 20 avril au 11 mai 2022 et mises en jeu dans les restaurants McDonald’s toulousains…Une œuvre sera même à gagner par les membres du personnel des McDo toulousains anciens et actuels…le vintage « eighties » s’affichera dans les restaurants McDonald’s tout au long de l’année 2022…