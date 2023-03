Méert, des gaufres, une histoire, un voyage dans le temps

Depuis près de 400 ans, l'entreprise Méert est installée rue Esquermoise à Lille, d'un coté puis de l'autre de la rue et avant de devenir cette célèbre enseigne de la gaufre, l'établissement était un apothicaire.

Méert - Rue Esquermoise à Lille © Radio France - Jean-Sébastien Lebon

Agnès Delbarre a rencontré Julien, chef pâtissier chez Méert depuis 17 ans, c'est lui qui nous explique comment se fait la gaufre fourrée traditionnelle.

On pourrait presque sentir la vanille.

Montez le son, et découvrez comment se font les gaufres que vous déguster chez Méert. On touche avec les yeux, le gaufrier chauffe à 240°C.

La gaufre Méert, c'est toute une histoire !

Paul-Henri Guermonprez, historien chez Méert nous fait faire un voyage dans l'histoire de la gaufre.

Quels sont les ingrédients du fourrage ?

Julien, chef pâtissier chez Méert nous parle de la recette, tout en gardant le secret des dosages.

La gaufre Méert est une chose, mais la gaufre fourrée a son histoire à elle.

Paul-Henri Guermonprez, historien chez Méert, nous explique la différence et l'avènement de ce double plaisir, la pate à gaufre et son fourrage.

Pourquoi la marque Méert est-elle si connue ?

A l'origine, il y a deux familles qui ont fondé la marque telle que nous la connaissons aujourd'hui. La famille Méert et la famille Rollez. Comment s'est fait la réputation ? Explication avec Paul-Henri Guermonprez.

"Gérard Depardieu, quand il commande une gaufre Méert, c'est par 6 qu'elles doivent arriver."

Méert reçoit chaque jour des personnalités du monde entier, le client le plus célèbre est le Général De Gaulle, c'est lui entre autres qui a rendu célèbre la gaufre Méert.

Être pâtissier chez Méert ou ailleurs, c'est un travail rigoureux !

Julien, chef pâtissier chez Méert, nous donne les qualités nécessaires pour être pâtissier.

Dans près de 400 ans d'histoire, il y a forcément eu des évolutions de matériaux et d'emballages des gaufres et autres produits célèbres de Méert, et aujourd'hui encore, des clients ramènent des trouvailles d'antan à l'historien de Méert.

Le Musée secret de Méert !

Sous la boutique, rue Esquermoise à Lille, se trouve le Musée Méert. Il n'est pas accessible au public pour des raisons de sécurité.

Nous avons eu la chance de tourner notre reportage dans ce musée et de découvrir des pièces d'époques autour de la gaufre Méert. Paul-Henri Guermonprez nous en parle.

Et si on se baladait dans le musée ?

Retour aux fourneaux avec Julien, chef pâtissier chez Méert, il fait des gaufres au quotidien, mais est-ce que le geste n'est pas répétitif à la longue ?

Par qui peut-on être inspiré pour devenir pâtissier ?

Dans l'histoire de Méert, il y a eu des bonbons !

Paul-Henri Guermonprez nous parle de ces friandises qui font également l'histoire de Méert.

A la Chandeleur, on fait des crêpes et pour les gaufres c'est quand ?

Paul-Henri Guermonprez nous parle des traditions liées à la gaufre.

Un dernier bout d'histoire ?

La gaufre Méert est lié au mystérieux Conte de Lille, mais qui est-il ? Réponse par la lecture de l'Epitre (Lettre écrite par un auteur ancien) à Rollez par Paul-Henri Guermonprez.

Interview réalisée par Agnès Delbarre - tournage et montage vidéo : Jean-Sébastien Lebon.