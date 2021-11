Le 28ème Salon de la gastronomie et des produits du terroir revient au parc expo d'Alès du 19 au 22 novembre avec France Bleu Gard Lozère.

Miam le 28ème Salon de la gastronomie et des produits du terroir revient au parc expo ce weekend à Alès

Quatre restaurants, des démonstrations culinaires, des animations, et toutes les richesses du Gard, de la Truffe noire, à l’huile d’olive, du taureau de Camargue à l’oignon doux des Cévennes.

Près de 140 exposants se réunissent pour vous faire vivre cette nouvelle édition. Retrouvez-nous en direct sur France Bleu Gard Lozère en direct le vendredi 19 novembre dés 16h!

Miam est un événement organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie Gard depuis sa création il y a 28 ans. Le salon a connu une évolution remarquable dans la qualité des produits exposés et dans les animations proposées. Au MIAM, les exposants et les produits sont rigoureusement sélectionnés.

Cet évènement populaire et authentique nous permet de découvrir les dernières tendances culinaires. Venez dénicher le dernier « truc » des chefs à reproduire à la maison.

Demandez le programme !