Michel Lorain, le cuisinier aux trois étoiles de Joigny, est décédé

Icaunais, entrepreneur, mais surtout chef. Michel Lorain est décédé jeudi 22 juillet. C'est sa famille qui l'a annoncé vendredi sur la page Facebook de leur restaurant, la Côte Saint-Jacques. "Quand nous avons choisi de rejoindre la maison familiale, il a su nous transmettre, à ma sœur Catherine et à moi-même, le flambeau des maisons qu’il avait portées si haut, le Rive Gauche et la Côte Saint Jacques comme, je pense, peu de pères savent le faire," écrit son fils Jean-Michel Lorain dans un long post Facebook.

Un maillon de l'histoire familiale

Car lui aussi avait hérité du restaurant de ses parents. Dans l'après-guerre, sa mère, Marie tenait la pension de la Côte Saint-Jacques avec une cuisine de bistrot. "Marie s'est bien aperçu que sur ses quatre enfants, il y en a un qui s'intéressait plus particulièrement à la cuisine, raconte avec passion Gauthier Pajona, chroniqueur gourmant sur France Bleu. Celui-là, c'est Michel." A la fin des années 50, il reprend l'établissement et avec sa femme Jacqueline, sommelière fait grandir l'établissement. En 1993, il laisse sa cuisine à Jean-Michel Lorain, son fils et sa fille Catherine reprend le restaurant Rive Gauche, qu'il a créé.

Michel Lorain a laissé sa cuisine en héritage. Ce n'était pourtant pas gagné. "Au début des années 60, l'autoroute A6 vide la Nationale 6 de tous les passants et automobilistes à Joigny, se souvient Gauthier Pajona. Plus grand monde ne vient." Michel Lorain prend donc la décision de se réinventer et de transformer son établissement en restaurant gastronomique. Et il y a cinquante ans cette année, ses efforts payent. Il reçoit une première étoile pour tourte de cailles glacée à la gelée de Porto et des côtelettes de brochet à la jovinienne. Puis une deuxième, puis une troisième avec son fils qui l'a rejoint en cuisine. "Pour l'anecdote, à l'époque, il n'y a que deux établissements triplement étoilés, rappelle Gauthier Pajona. Il y avait aussi l'Espérance à Vézelay. On peut dire que ça brillait de tous côtés."

Une cuisine classique mais bonne

Pour gagner ses étoiles, Michel Lorain a misé sur le classique. Tellement classique qu'elle est rare. Il gagne sa troisième étoile en 1986 avec un saumon sauvage cuit en vessie, une technique que presqu'aucun autre cuisinier n'utilise. "Il cuisinait le gibier, le foie gras, les ris de veau et la truffe quand c'était la saison, énumère Gauthier Pajona. C'était d'un grand classicisme. Mais Michel Lorain avec Jacqueline, son épouse a porté au pinacle cette belle maison qui fait honneur à la gastronomie icaunaise."