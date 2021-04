Michel Sarran rejoint la direction du Stade Toulousain

Compte-tenu du contexte difficile, le chef 2 étoiles au Michelin n'exclut pas la possibilité de fermer son restaurant étoilé, et se concentre sur un nouveau défi : améliorer les menus des joueurs du Stade Toulousain. Mission confiée par Didier Lacroix, président du club de Toulouse.

Michel Sarran, chef emblématique de l'émission Top Chef, choisit France Bleu Occitanie pour évoquer ses projets. Malgré le confinement et les difficultés liées au covid, le célèbre cuisinier toulousain développe un nouveau concept "globe-trotter" autour du croque-monsieur. Fort du succès en "click & collect" et "à emporter" du restaurant rue des filatiers à Toulouse ouvert avec ses filles Camille et Emma, Michel Sarran précise dans "La Vie Gourmande" qu'un deuxième restaurant Croq'Michel va ouvrir très prochainement à Toulouse quartier St-Cyprien (les travaux sont en cours). 2 autres restaurants vont ouvrir à Paris : gare de Lyon en avril puis rue du Faubourg-Poissonnière.

Plus surprenant, Michel Sarran a été contacté par Didier Lacroix, son ami. Le président du Stade Toulousain confie une mission à Michel Sarran pour améliorer l'alimentation des joueurs toulousains. Tout le monde connaît son amour pour le club rouge et noir. L'aspect nutritionnel du sportif de haut-niveau est très important selon Michel Sarran. Il rejoint l'encadrement du Stade Toulousain dans les prochaines semaines pour améliorer la "cantine" et travailler avec les nutritionnistes déjà en place.

J'ai beaucoup réfléchi. C'est peut-être le moment pour moi de changer d'horizon. Je vais apporter du plaisir culinaire et calibrer scientifiquement les menus des joueurs. Michel Sarran.

Michel Sarran n'ouvre pas un nouveau restaurant proprement dit à Esnest Wallon, mais au même titre que les préparations physiques, il y aura désormais une partie plus concrète sur le volet bien-être et alimentation pour améliorer encore davantage des performances déjà remarquables.

Michel Sarran n'arrête pas la restauration, mais "le restaurant gastronomique" peut-être ! Il laisse entendre que son futur "investissement total pour le Stade" le conduira peut-être à fermer son restaurant du 21 Boulevard Armand Duportal à Toulouse. Par ailleurs, concernant Top Chef, les tournages de la saison 12 sont terminés. Le chef toulousain constate que les audiences d'M6 sont au beau fixe et estime qu'il y aura nécessairement une nouvelle saison de Top Chef en 2022. Il n'est pas en mesure de nous dire s'il sera dans le jury l'année prochaine. C'est une part importante de son activité. Sans en dire plus sur son avenir, Michel Sarran confie à demi-mot que d'autres "petites choses" se profilent mais c'est "trop tôt pour en parler".