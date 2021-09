Il le dit lui même, Mo Bachir est né professionnellement à Toulouse. Une ville qu'il aime, qu'il quitte mais où il revient toujours. Avec le M by Mo Bachir, son restaurant rue Mage, il offre une cuisine intimiste avec une salle à taille humaine. Il était notre invité dans Circuit Bleu, Côté Saveurs.

Mo Bachir : une cuisine de proximité, créative et délicatement épicée

Mo Bachir, le chef du M by Mo Bachir à Toulouse

La cuisine est un univers que Mo Bachir a toujours côtoyé. Fils de restaurateurs, il a très vite mis le pied à l'étrier, et il avait déjà à l'époque beaucoup d'ambition. Son parcours l'aura amené entre autre a côtoyer les cuisines de Dominique Toulousy au Jardins de L'Opéra à Toulouse, puis à partir notamment à Paris, mais sa route finit toujours par le ramener dans la ville rose :

Toulouse, une naissance professionnelle Copier

Mo Bachir a toujours eu l'ambition de faire une cuisine reconnue qui serait là pour satisfaire les grands noms, comme les simples gens. André Dussollier, le Dalaï-Lama, Laurent Gerra, Dany Boon, Luc Besson, Marc Lavoine, Zucchero, et même les ZZ Top. Autant de noms qui sont passés par la table de Mo Bachir, mais aujourd'hui, il s'épanouit dans l'univers plus intimiste du M, où il peut être à la fois en cuisine et en salle.

Mo Bachir, ou l'accessibilité et la proximité Copier

L'objectif de Mo Bachir est de toujours mettre le meilleur dans l'assiette de ses clients. Chez lui, pas de carte définie. Son menu, il se construit le matin en allant faire le marché aux Carmes et pour ses fruits et légumes il fait confiance à deux étals : celui de Christian Claustre et celui de Lori :

Christian Claustre, la valeur des fruits au goût d'avant Copier

Lori, des légumes de proximité et français Copier

La chose qui ne pourrait pas s'enlever de la carte de Mo Bachir ce sont les épices avec lesquelles il adore travailler et nous faire voyager :

L'amour des épices et des voyages Copier

Mo Bachir dans sa cave à épice © Radio France - Laure Basterreix / Alban Forlot

Tous les jours, retrouvez en direct les invités de Circuit Bleu, Côté saveurs, de 10h à 11h sur France Bleu Occitanie