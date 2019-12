Mon repas de fête : La noix de St-Jacques par Nelson Da Silva du restaurant "Les Voisins" à Salies-de-Béarn

Salies-de-Béarn, France

Nelson Da Silva et son entrée à base de Noix de St-Jacques Copier

Le restaurant "les voisins" à Salies de Béarn renaît de ses cendres, après les inondations qui ont touchées la commune l'an passée. Depuis sept ans, le couple propose une cuisine novatrice avec des produits locaux et de saisons. La cuisine se veut savoureuse et créative, chaque produit est respecté et travaillé d'une manière particulière. Les recettes sont réalisées sur papier. Le chef Da Silva, travaille d'abord ses recettes et son dressage sur le papier avant de les réaliser et de les servir à ses clients. Pour info, l'établissement a obtenue son 4e BIB au guide Michelin.

Une entrée sublime pour les fêtes

Pour les fêtes de fin d'année, le chef Da Silva vous propose une entrée à base de noix de St-Jacques entière. Pour la réalisation, il vous suffit de faire rôtir une belle noix de St-Jacques pendant 2-3 minutes au four à 180°c et de l’assaisonner. Le chef Da Silva accompagne son entrée d'une crème de potimarron et de châtaignes, le tout servi avec un beurre d'agrumes. Pour sublimer son entrée, Nelson Da Silva réalise des chips de topinambours ou de panais. Pour réaliser ces chips : coupez finement les légumes et faites les cuirs dans de l'huile à 160° pendant 3-4 minutes, et le tour est joué.