Mon repas de fête : La pintade farcie de Jérémy Hernandez du restaurant "Le comptoir des sens" à Laroin

Laroin, France

Le chef Hernandez vous présente sa pintade farcie aux truffes

Après le restaurant de la villa Navarre et le restaurant l’hôtel du parc Beaumont à Pau (hôtel 4 étoiles), le voici maintenant dans ses murs : Jérémie Hernandez est chef Au Comptoir des Sens à Laroin, restaurant bistrot-gastronomique-bar-tapas ouvert depuis le mois de juin dernier. Une carte avec uniquement des produits de saison et du fait maison. Le chef Hernandez vous propose une cuisine novatrice et pleine de surprise tout au long de l'année. Pour les fêtes, Jérémy Hernandez vous propose un plat de fête, plein de gourmandises.

Une pintade farcie aux truffes

Pour cette nouvelle année 2020, le chef Jérémy Hernandez vous propose une pintade avec une farce aux truffes et fruits secs avec des zestes d'oranges confites. Désossez la pintade à plat, et récupérez du blanc pour faire la farce. Ajoutez-y des fruits secs, des amandes, des éclats de truffes, des noisettes, et des zestes d'oranges. Roulez le tout en ballottines. Pour accompagner ce plat de fête ajoutez-y des pommes de terre vitelotte cuites dans de la graisse de canard. Le petit plus du chef Hernandez : Un verre de Madiran devrait sublimer votre plat de fête.