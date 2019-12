Mon repas de fête : La poule au pot de Jean-Baptiste Marques du Mas des Arômes à Idron

Idron, France

Jean-Baptiste Marques revisite la Poule au pot Copier

Pierre-Alexandre Mondeu a commencé la cuisine en 1988 à Paris dans des restaurants tels que le Procope ou encore le Sheraton. C'est dans ces lieux que Pierre-Alexandre à perfectionné sa cuisine avant de revenir en Béarn. En 2004, il ouvre Le Mas des Arômes en plein centre ville de Pau. Dix ans plus tard, il décide de s'implanter définitivement à Idron. En quelques années, le Mas des Arômes est devenu une institution. Pierre-Alexandre Mondeu et les dix salariés de son établissement vous proposent un voyage culinaire et gustatif avec comme priorité l'utilisation de produits de saison.

Une poule au pot pour les fêtes ?

Pour les fêtes de fin d'année, Pierre-Alexandre Mondeu et Jean-Baptiste Marques revisitent la poule au pot. Pour réaliser une poule au pot farcie, il vous faut une volaille désossée entière , farcissez-la de légumes, des châtaignes, d'échalotes, de champignons ainsi que d'herbes aromatiques. Roulez la volaille dans du film alimentaire, puis faites-la cuire une casserole d'eau à 70° pendant une heure et demie. Laissez reposer les volailles pendant 24 heures. Ajoutez un bouillon réalisé avec la carcasse et le tour est joué.