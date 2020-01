Mon repas de fête : Le foie gras le produit star de Gaultier Alvarez du restaurant "Maynats" à Pau

Pendant les fêtes de fin d'année, une dizaine de chefs vous proposent une recette originale. Aujourd'hui, Gaultier Alvarez nous présente une entrée originale avec du foie gras et de la mangue. Un sucré-salé original et savoureux.

Pau, France

Le restaurant Maynats (qui veut dire enfant en gascon) est situé dans le quartier du Hédas à Pau, il a ouvert en juin dernier grâce notamment à une bourse de Gault et Millau. Maynats propose une cuisine du terroir « GastroCool » décontractée gourmande et colorée : Gauthier Alvarez s'occupe du salée et c'est Jonathan Vallénari du sucré. Au menu de ce restaurant : des produits locaux et de saison, travaillés avec soin.

Du foie gras poêlé comme entrée

Pour faire perdurer la période des fêtes, le chef Alvarez vous propose une entrée à base de foie gras poêlé. Pour réaliser cette entrée, faites cuire une quarantaine de secondes de chaque côté les escalopes de foie gras. Faites cuire dans du lait des châtaignes une vingtaine de minutes. Mixez la préparation. Coupez une mangue en petit cube et assaisonnez la avec des oignons rouges, du piment d’Espelette, du sel et du poivre. Déposez le tout sur le foie gras, et la recette est prête.