Mon repas de fête : Le makis de truite et sa brouillade d’œufs aux morilles d'Alexandre Terrassier

Aydius, France

Alexandre Terrassier nous dévoile sa recette : Les makis de truites Copier

Laure Eteve et Alexandre Terrassier sont les propriétaires de l'Auberge des Isards située à Aydius. Depuis juillet 2019, le couple propose six chambres (et une pour les personnes à mobilité réduite), un restaurant pour une trentaine de personnes ainsi qu'un espace épicerie boulangerie et un point relais. Le petit plus pour l'auberge, celle-ci dispose d'une vue panoramique sur le pic de Bergon. Le couple a eu envie de se retrouver en famille au pied des montagnes pour profiter de la vie et faire profiter de ce cadre et de cette atmosphère à leurs clients.

Une entrée de fête

Pour ces fêtes de fin d'années, Alexandre Terrassier, vous propose une entrée à base de truite des Pyrénées. Pour réaliser votre makis de truite, battez des œufs et ajoutez-y de la crème. Faites cuire les œufs en brouillade. Une fois la texture crémeuse, laissez reposer la préparation. Faites poêler vos morilles avec des herbes et des échalotes. Mélangez les œufs et les morilles . Dans du papier film déposes des tranches de truites puis directement dessus la préparation. Roulez les makis et mettez-les au frigo une nuit. Le lendemain matin vous pouvez ôtez le film et coupez-les en portions.