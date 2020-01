Mon repas de fête : Le Mont-Blanc marrons/mandarines du chef Vallénari

Pau, France

Jonathan Vallénari vous présente la recette de son Mont-Blanc marrons/mandarines

Le restaurant Maynats (enfant en gascon) est situé dans le quartier du Hédas à Pau, il a ouvert en juin dernier grâce notamment à une bourse de Gault et Millau. Maynats propose une cuisine du terroir « GastroCool » décontractée gourmande et colorée : Gauthier Alvarez s'occupe du salée et c'est Jonathan Vallénari du sucré. Au menu de ce restaurant : des produits locaux et de saison, travaillés avec soin. En plus d'une partie salée très appréciée, le chef Alvarez et accompagné de Jonathan Vallénari en cuisine pour réaliser les desserts. Les idées du chefs Vallénari permettent de découvrir des saveurs inattendues.

Un Mont-Blanc revisité

Pour terminer ces vacances de Noël et donc ces fêtes de fin d'année, le chef Vallénari, vous propose un dessert à la portée de tous : un Mont-Blanc marrons/mandarines. Pour réaliser ce dessert : Réalisez une chantilly à base de mascarpone et de marrons. Ajoutez-y des segments de mandarines et réalisez un granité de mandarines. Pour réaliser un granité : Pressez des mandarines dans un verre, ajoutez y du sucre et mettez la préparation au congélateur. Une fois la préparation congelée, gratter la à l'aide d'une fourchette pour obtenir un granité. Lors du dressage ajoutez-y quelques tuiles de meringues, la chantilly marrons mascarpone par dessus, les segments de mandarines et le granité.